Nethys : Voo bientôt prêt à être vendu

Le conseil d’administration de Brutélé a validé mardi la vente de ses parts dans Voo, dernière étape avant de lancer le processus de vente officiel, indiquent mercredi l’intercommunale Bruxelloise et son homologue liégeoise Enodia, dont Voo est une sous-filiale, confirmant des informations de presse.

Enodia a fait une offre pour le rachat de 100% des parts de Brutélé dans Voo. En effet, pour pouvoir vendre cet opérateur, Nethys, filiale d’Enodia, devait d’abord trouver un accord avec Brutélé, qui est propriétaire d’une partie du réseau de Voo dans 30 communes à Bruxelles et en Wallonie.

L’acquisition s’intègre dans un projet stratégique plus large devant mener à la cession d’une participation majoritaire dans l’ensemble combiné VOO-Brutélé à un tiers, qui sera sélectionné au terme d’un nouveau processus de vente "ouvert et transparent", rappellent Enodia et Brutélé. Un premier processus de vente de Voo avait été abandonné l’an dernier après une tentative de cession au fonds américain Providence.

Le conseil d’administration d’Enodia, "qui a veillé aux intérêts de la province et des villes et communes associées et aux droits actuels et futurs de l’ensemble des travailleurs", a approuvé l’offre de rachat lors de sa réunion du 14 janvier dernier. C’est ensuite le conseil d’administration de Brutélé qui a décidé mardi de recommander l’offre d’Enodia aux 30 communes associées de l’intercommunale. Celles-ci doivent encore avaliser cette décision via leurs conseils communaux respectifs. Ce sera enfin à l’assemblée générale d’Enodia de se prononcer.

La procédure de vente officielle devrait démarrer en avril et le choix du futur acquéreur de Voo devrait se faire en septembre 2021.