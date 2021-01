Nethys: l'interrogatoire de Stéphane Moreau a repris ce matin

L'interrogatoire de Stéphane Moreau a repris ce matin. Après une journée d'audition et une nuit passée au poste, l'ancien homme fort de Nethys se montre combatif, explique son avocat.

"Stéphane Moreau est précis, technique, dans les détails mais il y a évidemment beaucoup de thèmes abordés", ajoute son avocat.

Rappelons que les enquêteurs s'interrogent notamment sur des liens éventuels entre les indemnités et bonus accordés au management de Nethys et la vente à prix symbolique de deux filiales du groupe .

Un interrogatoire qui devrait se poursuivre encore plusieurs heures.