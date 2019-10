Nethys et les compensations discrètes : "on nous a menti par omission"

Nethys a-t-elle caché des informations essentielles à son actionnaire public ? Deux administrateurs d’Enodia ex-Publifin, un ancien et un actuel, crient au scandale. Rappelez-vous du million d'Euros annuel avoué par Stéphane Moreau. La somme avait fait grand bruit. Elle avait amené le gouvernement wallon à limiter les émoluments des directeurs de ses sociétés publiques.

La maison-mère publique pas mise au courant

En 2018, quand leurs salaires ont été diminués pour respecter le décret wallon, les directeurs généraux de Nethys, Stephane Moreau, Pol Heyse et Bénédicte Bayer ont perçu des compensations a appris la RTBF la semaine dernière. Ces compensations étaient à la fois discrètes et élevées. En tout, 12 millions d’euros, dont 8 millions pour le seul Stéphane Moreau. Des montants révélés par Sudpresse et que la RTBF a pu confirmer à bonne source. Problème : jamais la maison mère Enodia n’aurait été mise au courant. Pire, certains administrateurs affirment que c'est l’inverse qui leur avait été annoncé.

"A l'époque" se rappelle l'administrateur libéral Jean-Claude Jadot, "on nous a communiqué que l'ensemble de l'équipe de direction avait accepté la base légale fixée par le décret wallon. Jamais, à aucun moment, on ne nous a parlé d'éventuelles indemnités qui étaient susceptibles d'être versées. Nous nous y serions opposés fermement !"

Le fait nous est confirmé par l'ex-administrateur ecolo Marc Hody : "A la question très claire 'est-ce-que le management accepte de voir limiter sa rémunération ?', il nous a clairement été répondu que oui et sans aucune espèce de compensation." "On ne nous a pas donné toutes les informations" renchérit Jean-Claude Jadot. "On a fait en sorte qu'on ne puisse pas savoir ce qui se passait exactement. Pour moi, oui, il y a mensonge par omission."

Selon les informations recueillies par la RTBF, ces compensations sont légales. Elles sont simplement liées aux contrats d'emploi des trois hauts directeurs de Nethys. Mais quand ont-elles été décidées ? Quand ont-elles été libérées ? Si elles sont inattaquables, pourquoi les avoir cachées à l'actionnaire public ? Jean-Claude Jadot a voulu consulter ce jeudi les proces-verbaux du comité de rémunération de Nethys. Il voulait aussi vérifier les montants versés aux trois directeurs. Il nous rapporte n'avoir pas pu voir ces documents.