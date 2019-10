Nethys: 21 perquisitions "de grande envergure", notamment autour de Stéphane Moreau et François Fornieri

Enodia & Nethys : Quinze perquisitions - JT 13h - 18/10/2019 A la Une de l'actualité, ces perquisitions qui se sont déroulées ce matin notamment dans les locaux de Nethys et de l'intercommunale Enodia. Il faut dire que le ministre de tutelle avait transmis un dossier au parquet fédéral après avoir cassé les ventes de Voo, d'Elicio et de Win. Et c'est à la suite de cela que le parquet est intervenu ce matin, Natacha Mann? On parle d'une quinzaine de perquisitions au total?