Neckermann: les agences liégeoises à nouveau ouvertes

C'est une bonne nouvelle, les 62 agences Neckermann, emportées dans la faillite de Thomas Cook, ont été reprises par le tour opérateur espagnol Wamos et ce lundi, elles ont rouvert leurs portes.

C'est le cas à Liège où, dans la petite agence des galeries Saint-Lambert, la directrice Paraskevi Isidis, sourire aux lèvres, était à pied d'oeuvre.

En attente du téléphone et d'Internet

Balai en mains pour la directrice, serpillère pour son assistante, toutes deux donnaient un petit coup de fraîcheur à cet espace fermé pendant 3 semaines. Elles attendaient aussi de nouveaux ordinateurs, de nouveaux programmes "d'une minute à l'autre, on doit nous rétablir l'accès à internet et au téléphone, indispensables pour communiquer avec nos clients", explique la responsable. Elle a déjà eu une journée de formation pour le nouveau programme Wamos, pour le reste, ce sera l'histoire de quelques heures d'adaptation.

Petit à petit, tout se remet en place. Pas encore d'affluence de clientèle ce lundi matin mais déjà des demandes d'aide: "on a eu une cliente à l'ouverture qui ne savait pas comment procéder, scanner son dossier, pour avoir accès au fond de garantie pour être remboursée de son voyage Thomas Cook. On l'a aidée bien sûr!".

Soulagement et nouveau défi

Cela fait 24 ans que Paraskevi Isidis travaille pour Neckermann. Cette reprise , c'est un soulagement. Elle imaginait difficilement faire autre chose et puis il y a le lien avec les collègues et la clientèle. C'est également un nouveau défi pour lequel elle est particulièrement optimiste: "Wamos est un grand groupe espagnol, c'est un groupe fort. Ils ont investi, ils ont cru en nous. Au vu de ce qu'on va pouvoir proposer, on va vraiment être très fort parce qu'on a de nouveaux partenaires qu'il n'y aura que chez nous."

La directrice d'agence est confiante: "nos fidèles clients nous ont déjà envoyés des messages. Ils sont soulagés."