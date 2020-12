Ne dites plus "commerce liégeois", dites "royal commerce liégeois"

"Il a plu à sa majesté…": c’est le président de l’association qui l’annonce, après cinquante années d’existence, le Commerce Liégeois est autorisé à porter le titre de royal. Le brevet officiel n’est pas encore parvenu, mais une lettre en annonce l’arrivée imminente par l’entremise du gouverneur de province. Les responsables espèrent trouver dans cette "reconnaissance" un moyen de renforcer leurs sources de financements, et leur influence auprès des autorités locales : ils ne se contentent pas de conseiller les gérants de magasins dans leurs démarches administratives, ils jouent un rôle de représentation des acteurs économiques en matière de mobilité, de propreté, et de mendicité. Ces derniers temps, le Commerce Liégeois a également mis à la disposition des boutiques une plate-forme de vente en ligne, et a contribué à l’organisation de formations gratuites au néerlandais et à l’anglais.