Navettes aéroport : trois mois d'arrêt, une reprise presque imperceptible et des inquiétudes pour l'avenir

Parmi les secteurs qui souffrent en ce moment, il y a celui des navettes aéroport.

L’été débute. C’est habituellement une grosse période d’activité pour les sociétés de navettes aéroport. Mais cette année, c’est le calme qui prédomine. Elles craignent qu’il en soit ainsi encore tout l’été et peut-être au-delà, de quoi générer des inquiétudes pour leur avenir.

Des annulations, puis de rares demandes

Hyper calme : voilà comment Benoît Duchesne, installé à Waremme, résume son activité actuelle et celle de ses confrères : "Depuis début mars, nous n’avons eu que des annulations. Des demandes, on en a une par semaine ou deux, mais c’est toujours en disant : "si l’avion vient et si on peut partir". La seule demande que j’ai eue pour une société dernièrement, le vol a été annulé. Et dernièrement aussi, j’ai eu une autre demande pour des gens qui devaient partir en vacances et elle a été annulée suite au fait que Swissport ne travaillait plus. Toutes les sociétés que je connais et qui proposent des navettes ont supprimé leurs assurances voire ont désimmatriculé leurs véhicules en attendant de voir comment allaient se dérouler la suite et les demandes.".

Benoît Duchesne ne voit pas les choses s’améliorer durant l’été : "Je ne sais pas si les gens partiront beaucoup en avions ou auront besoin de navettes. Il y en aura peut-être mais ce sera, à mon avis, 80% plus calme que les autres années.". Il a bien essayé de maintenir un minimum d’activité : "J’ai eu des demandes pour conduire des colis mais très, très peu.". La situation peut-elle mettre sa société en péril ? "Nous avons quand même eu la prime, mais, bon, si ça dure jusque fin d’année ou septembre… On verra bien les demandes que j’aurai. J’essaye de trouver encore des solutions pour dépanner les sociétés qui auraient besoin des matériaux ou des courriers.", répond Benoît Duchesne.

Moins d’avions et des vacanciers craintifs

Pour Jean-Christophe Gada, le patron de Navette Partner, une société de Seraing, le constat est identique : "C’est très calme pour le moment, mon agenda est vide. Les entreprises avec lesquelles je travaillais ne font plus appel à moi pour le moment en tout cas. Au niveau des vacanciers, c’est la même chose : très, très peu de demandes. Probablement parce qu’il y a moins de départs et moins d’avions, mais aussi aujourd’hui, je pense que les gens ont peut-être peur que le véhicule ne soit pas bien désinfecté. Ils doivent aussi porter leurs masques dans le véhicule et donc ça enlève le côté confort de la navette. La plupart de mon personnel est au chômage économique, au chômage temporaire.".

Si la situation perdure, cela peut-il mettre en péril sa société ? "Malheureusement, je pense que oui. Jusqu’au mois d’octobre, tout ce qui est crédit est gelé donc ça nous aide un peu quand même, mais, à partir du 31 août, je vais devoir faire travailler à nouveau tout le personnel mais sans travail ce n’est pas possible.", répond Jean-Christophe Gada. Il a reçu la prime de la Région wallonne, mais : "Au vu des charges, c’est largement insuffisant.".

Une activité au ralenti jusqu’à la fin de l’année ?

Léon Legros dirige, lui, Golden Airport, une société basée à Herve et à Awans : "Plus d’activité depuis la mi-mars, à peu près, et puis maintenant ça reprend légèrement… On a quelques demandes, principalement pour le mois de juillet. On est à peu près à 10% de notre activité par rapport à l’année passée. Nous sommes très inquiets pour l’avenir. Notre personnel est au chômage complet depuis la mi-mars et on n’est pas sûrs qu’on va pouvoir les employer rapidement. On a aussi tous nos frais, nos charges fixes, qu’on ne sait pas arrêter malheureusement. On a eu les 5000 euros de la Région wallonne, c’est très bien, mais le problème c’est "comment et quand va-t-on redémarrer ?". Parce que, même les aéroports, si, aujourd’hui, ils sont à 10% de leur activité, je pense que Charleroi était content avec 50% d’ici la fin de l’année, donc ça veut dire qu’on va faire 50% de notre activité aussi d’ici la fin de l’année, pas plus."

Les autres étés, en plus de ses quatre chauffeurs, Léon Legros doit engager des saisonniers. Ce ne devrait pas être le cas cette fois. "Cette année, on aimerait d’abord faire travailler nos chauffeurs, qui sont impatients. Les saisonniers, pour cette année, nous n’en aurons certainement pas besoin.", explique le patron de Golden Airport.