Nathalie Maillet, directrice du circuit de Francorchamps, a été tuée

C’est une information qui suscite la stupeur, en pleine journée de compétition, et d’arrivée d’un rallye de niveau mondial. Nathalie Maillet a été retrouvée morte. Les premières informations évoquent un féminicide, mais ce n’est pas confirmé. Les faits se sont déroulés à son domicile, à Gouvy. Le président du circuit Melchior Wathelet refuse à ce stade de donner la moindre précision sur ces événements.

Avant d’arriver à la tête du "plus beau circuit du monde", elle avait dirigé un cabinet d’architecture. Fille de pilote, passionnée de bolides, elle a baigné très tôt dans le milieu des courses automobiles. Elle a pris ses fonctions voici juste cinq ans. Elle avait simultanément misé sur le prestige passé de l’anneau ardennais, centenaire, et sur les technologies de pointe pour digitaliser voire virtualiser le spectacle. En plus du drame familial, c’est une lourde perte pour cet outil économique de première importance.