NatExtra, le chaînon manquant de l'extraction végétale en Wallonie

Une plateforme de service d'extraction de composés végétaux vient d'être inaugurée à Elsenborn. NatExtra, c'est son nom, est un vrai chaînon manquant en Wallonie. Elle s'adresse aux entreprises du secteur alimentaire, des compléments alimentaires, de l'alimentation animale et des cosmétiques. Elle présente aussi certaines spécificités dans un marché en pleine expansion.

Par l'extraction de composés végétaux qui se retrouveront par exemple dans des compléments alimentaires, y compris pour des quantités réduites, NatExtra s'inscrit dans un marché bien spécifique, avec une optique de service.

" On est là pour aider les industriels, donc on n’est pas acheteur de matières premières, on n’est pas vendeurs d’extraits, on est une société faisant de l’extraction à façon. On est là pour les aider à développer un processus d’extraction et on peut partir du niveau laboratoire jusqu’au niveau industriel ", précise Alain Balthazart, gérant.

NatExtra s’est implantée à Elsenborn dans un bâtiment mitoyen de ceux de l’entreprise Ortis, qui produit notamment des compléments alimentaires. Elle va toutefois aussi travailler pour les concurrents de cette société. Elle va donc devoir gagner la confiance de ces entreprises : " Ça c’est un des enjeux majeurs de la société, c’est de prouver à tous les acteurs qui sont concurrents entre eux qu’on va garder leurs informations confidentielles et qu’il y a vraiment un cloisonnement entre les différents acteurs ", explique Alain Balthazart. Une confiance dont certains semblent déjà faire preuve puisque Ortis et Oxylent, pourtant concurrents, font partie de l’actionnariat de NatExtra.

Chaînon manquant

De par sa taille, NatExtra est aussi un chaînon manquant en Wallonie : " Ce n’est plus un équipement pilote, ce n’est pas non plus une grosse industrie, c’est un véritable chaînon manquant. Jusqu’à aujourd’hui, il fallait aller à l’étranger pour faire du développement et des productions, donc ça voulait dire perte de confidentialité et pas de maîtrise du savoir-faire. Ici, on rapatrie de l’activité économique mais aussi un savoir-faire important au niveau industriel ", se réjouit François Héroufosse, directeur du pôle de compétitivité Wagralim.

Le marché des extraits naturels est en pleine croissance : 5 pc par an. NatExtra table sur un chiffre d'affaire de 400.000 euros durant sa première année.