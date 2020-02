Natacha a cinquante ans

L'hôtesse de l'air de François Walthéry est née le 26 février 1970 dans le numéro 1663 du journal de Spirou. A l'époque, proposer une héroïne à un éditeur de bandes dessinées, ça n'allait pas de soi. C'était même un grand pari. "Quand Charles Dupuis a vu mes planches" raconte François Walthéry, "il a tout de suite dit 'ça, c'est pour moi'. Mais il voulait qu'on termine Benoît Brisefer, qui était son personnage préféré. A cette époque, je travaillais sur le Cirque Bodoni. J'ai dit oui-oui et j'ai terminé les deux albums sur la corde raide."

La jupe courte de Natacha et la générosité de sa poitrine ont fait tiquer. François Walthéry raconte un coup de fil de son éditeur au moment de publier l'album : "le service commercial était em..bêté par 'l'agressivité sexuelle' du personnage, qui 'risquait d'écarter une certaine clientèle'". Le projet de couverture en particulier posait problème. Il fut suggéré au dessinateur de masquer d'une main la poitrine un peu trop avantageuse de l'hôtesse. "Finalement, ça donne une couverture plus équilibrée. C'est plus beau comme ça".

Pourquoi une hôtesse de l'air ?

"A cette époque" raconte le dessinateur, "on travaillait avec Gos chez Peyo, le dessinateur des schtroupfs. Il était parti en voyage et comme on avait de l'avance sur notre travail, on a pensé à une autre série. Gos voulait un steward." Un steward, ça voyage, ça permet de raconter des histoires.

L'idée est proposée à Yvan Delporte, le rédacteur en chef de Spirou. "C'est embêtant qu'il dit Delporte, un steward, encore un mec. Tintin et Milou, Spirou et Fantasio, Tif et Tondu : rien que des mecs ! Vous ne pourriez pas mettre une fille à la place ? Une hôtesse de l'air au lieu d'un steward ?" Ainsi fut fait.

"Ce qu'on n'a su que plus tard" poursuit le dessinateur, sarcastique, "c'est qu'au-dessus de chez Delporte, il y avait un appartement avec des hôtesses de l'air. Natacha, ça lui donnait l'occasion d'aller chercher de la documentation et donc d'aller voir ces dames !"

Qui lui a servi de modèle ?

Les personnages de bande dessinée ont rarement une seule source. Pour Natacha, François Walthéry en reconnaît plusieurs. "Ce sont d'abord des amies qui me demandaient de les caricaturer dans leurs carnets de poésies. L'une d'elles en particulier qu'on surnomme Linette - son prénom, c'est Céline. et puis il y a les vedettes de l'époque, des actrices de cinéma comme Dany Carrel, Mireille Darc, Sylvie Vartan un peu et une autre, moins connue, la femme de Michel Drucker, Dany Saval. J'ai pris un morceau à droite et un morceau à gauche."

Comme son créateur, Natacha est liégeoise. Ceux qui ont lu Le Grand Pari le savent : elle vit près du Carré, comme le steward Walter. Mais ils ne vivent pas ensemble. D'ailleurs ils se vouvoient. "Ils se connaissent depuis longtemps" précise François Walthéry. "Est-ce qu'ils ont tchoufté ? Je ne sais pas ce qu'ils font dans l'encrier quand je ne suis pas là. Ils s'aiment bien. Probablement plus que bien, mais jamais en même temps. Et je ne les montre pas au lit. Ca ne sert à rien. Je préfère faire rêver le lecteur."

Après 23 albums "classiques", pour les cinquante ans de son ange blond, François Walthéry publie un hors-série intitulé 50 ans de charmes. Le dessinateur s'amuse, son hôtesse quinquagénaire y est toujours aussi jolie que Monna Lisa, mais ces instantanés-là ne sont plus pour les petits lecteurs du Spirou de 1970.