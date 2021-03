"Napoléon au-delà du mythe" l'exposition belge du bicentenaire de l'empereur français s'installe à la gare de Liège-Guillemins

"Napoléon, au-delà du mythe", c'est la nouvelle exposition à découvrir dès ce samedi 3 avril à la gare Liège-Guillemins. Il s'agit de la plus grande exposition belge organisée dans le cadre du bicentenaire de la mort de Napoléon. Elle réunit 350 pièces originales dont 150 appartenant au collectionneur parisien Bruno Ledoux. Pour la première fois, ces pièces uniques encore jamais montrées au grand public seront réunies en un même endroit. Elles sont arrivées ce jour à Liège dans des coffres de bois, soigneusement emballées.

Toutes ces pièces qui proviennent également de la Fondation Napoléon et de différents musées tels que le Musée Wellington de Waterloo ou de Brienne-Le-Château en France, évoquent notamment la vie militaire de Napoléon: les bottes qu'il portait le jour où il a rédigé sa lettre d'abdication, avant de partir en exil à Sainte-Hélène et également son fameux lit de camp qu'il emportait partout avec lui en bivouac mais dans lequel il dormait aussi chez lui. Le sabre du Maréchal Ney, sabre d'apparat ou encore l'épée impériale, une pièce d'orfèvrerie exceptionnelle. Et puis il y a des objets de la vie privée: une robe de Joséphine, des bijoux, des couverts, des assiettes et des objets très personnels comme cette petite boîte que Napoléon avait toujours avec lui, qui contenait un peu de réglisse. Des objets du quotidien devenus précieux et vieux d'au moins 200 ans qu'il s'agit de manier avec beaucoup de délicatesse. Parmi ceux-ci également, le bicorne de l'empereur et trois éditions originales du code civil français.

A découvrir du samedi 3 avril 2021 au 9 janvier 2022. Infos sur https://www.europaexpo.be/