Nandrin: minceur et business avec un troisième Institut du Poids

Après Visé et Namur, c'est le troisième complexe de ce type qui ouvre en moins de 3 ans. Il propose des cures et une série de conseils pour perdre du poids. Un slogan : la minceur sur mesure. Un autre argument de vente : l'emploi de machines issues des dernières technologies.

C 'est le médecin nutritionniste liégeois, Xavier Jacobs, qui figure de caution médicale à l'institut. Après diagnostic, il propose au client un menu sur mesure à partir d'une application qu'il a mise au point : "Au-delà des menus, on a défini un profil de ce qui étaient leurs besoins et leurs ressources. L’application va proportionner la recette et si vous écartez, en mettant trop de fromage et en signant l’application, le lendemain, vous aurez un programme qui sera reproportionné. "

La directrice, Christina Tarasovska, dirige 3 instituts et ne cache pas le succès de ce type d'établissement minceur 2.0 qui se situe entre l'institut d'esthétique et la salle de fitness : " On a une liste d’attente de 30 patients et il y a une énorme demande."

Pour des résultats, la direction propose une cure de 10 semaines, Comptez alors environ 700 euros pour 10 séances d'une heure. Le business du poids, ça rapporte gros.