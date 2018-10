À Nandrin, la liste Bourgmestre+ poussée par le bourgmestre sortant Michel Lemmens a obtenu 7 sièges sur 17 et 33,44% des voix.

Derrière, arrive la liste VIVRE Nandrin orchestrée par le 1er échevin Daniel Pollain qui, suite au scrutin a 5 sièges et 27,84% des voix.

Plus loin, c'est la liste Tous Ensemble qui obtient 2 sièges et 15,05% des voix suivie de très près par la liste Ecolo et son score de 2 sièges et 14,19% des voix.

La liste Pour Nandrin atteint les 9,48% des voix et un siège.