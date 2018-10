Nandrin: à l'approche de la Toussaint, les agents communaux s'affairent à l'entretien des cimetières

A l'approche de la fête de la Toussaint, les cimetières font l'objet d'un entretien tout particulier. A Nandrin par exemple, dans le Condroz, quatre agents communaux sont chargés de prendre soin des trois cimetières que compte la commune, soit une superficie de plus de 16.000 mètres carrés.

Christophe Flohimont et Geoffrey Lemoscruze font partie d'une équipe de quatre personnes qui, à Nandrin, entretiennent les espaces verts ainsi que les cimetières. Si, à l'approche de la Toussaint, ils s'affairent particulièrement, c'est toute l'année qu'ils prennent soin des trois cimetières de leur commune: "C'est au quotidien. Il y a notamment des tontes, du désherbage, des tailles ... Il y a beaucoup de choses à faire. Toute l'année, on y vient quelques heures par semaine".

Depuis 2014, le recours aux herbicides est interdit dans les cimetières. Le désherbage constitue une grosse charge de travail: "On passe à la main pour désherber le plus gros. Et on a la machine qui chauffe l'eau à plus de 200 degrés pour désherber, mais ce n'est pas quelque chose qui est efficace. Maintenant, on vient de faire un gros travail. Ici, on arrive sur la fin, mais je peux dire que les allées étaient très vertes et on a eu beaucoup de travail pour désherber".

L'entretien spécifiquement lié à la fête de la Toussaint a démarré vers la mi-septembre déjà. Christophe et Geoffrey terminent leur tâche par le cimetière situé dans la rue de Famioule: "On est contents, on arrive au but. C'est le dernier cimetière à entretenir pour la Toussaint. Les autres ont été faits. Il faudra peut-être repasser un petit peu et ratisser les allées pour le jour J mais c'est le dernier cimetière à entretenir, et tant mieux".