Namur : bientôt une seule tour de contrôle virtuelle pour les aéroports wallons

Une tour de contrôle, c’est dans un aéroport… Désormais, il va falloir s’enlever cette idée de la tête.

D’ici 2025 en effet, c’est à Namur dans le zoning d’Ecolys que sera installée "la tour de contrôle" des aéroports de Liège et Charleroi. Il s’agira d’un bâtiment en fait de bureaux avec du matériel de pointe, des murs d’écran pour visualiser au mieux ce qui se passe sur le tarmac et en approche des deux aéroports wallons. Une "tour virtuelle" qui remplacera donc à terme les tours de Gosselies et de Bierset.