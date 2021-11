Naissance d'un prodige : l'OPRL rend hommage au liégeois César Franck à l'approche du bicentenaire de sa naissance

César Franck, véritable fierté nationale, est un artiste liégeois qui a révolutionné la musique classique. En attendant le bicentenaire de sa naissance, l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège lui rend hommage pendant plus d'un an.



200 ans après sa naissance, César Franck est vu comme un génie, de Liège jusqu'à Paris. © RTBF Il y a presque 200 ans, en décembre 1822, César Franck est né. L'an prochain, nous célébrerons donc le bicentenaire de sa naissance. Mais les célébrations commencent déjà avec l'interprétation de sa Symphonie en ré mineur par l’OPRL. La symphonie en ré mineur, œuvre phare de César Franck, est une composition unique à contre temps avec le style en vogue à l'époque, comme l’explique Gergely Madaras, le directeur musical de l’OPRL : "C’est l’expression de quelque chose de doux, de temps en temps sentimental, voire un peu sombre. Mais c’est une musique très romantique".

Jeune prodige

César Franck révolutionne aussi le genre avec des mélodies qui reviennent et évoluent au cours de la symphonie. Et cette révolution a pris racine à Liège, où il voit le jour. César Franck donne son premier concert public à 12 ans.

Conscient de son potentiel, son père décide très vite de l'exploiter, comme le rappelle Stéphane Dado, chargé de mission à l’OPRL : "César Franck donne son premier concert public à 12 ans. Et on est émerveillé de voir ces enfants jouer des pièces que des adultes sont parfois incapables de maîtriser, des musiques très creuses. Mais on va là surtout pour le spectacle, pour le cirque de la virtuosité, moins pour la qualité musicale. Et le père pousse à ce que le fils joue ce type de répertoire, car c’était très lucratif. Cela rapportait pas mal d’argent pour lui".

La naissance d’une fierté nationale

La maison où César Franck est né est située à proximité du conservatoire de Liège. © RTBF La position de sa maison pourrait être à l’origine de son talent si précoce, étaye-t-il : "Sa maison est derrière nous et le conservatoire, on va le retrouver à 50 mètres. On imagine le petit César sortant de sa maison, se mettant à côté du conservatoire et en entendant des gens qui jouaient de la musique, il a sûrement été fasciné par les sons qui sortaient. Cela lui a certainement donné envie de faire de la musique à ce moment-là".

César Franck apprendra la musique à Liège, avant de faire carrière à Paris. Et 200 ans plus tard, il est vu comme un génie. Cet artiste marquant sera donc mis en avant par l'OPRL durant un an : une année pour rendre à César, ce qui est à César.