N'oubliez pas le détecteur de fumées, il peut vous sauver la vie

Ce samedi 15 septembre, dans le cadre de la quinzaine de la sécurité, les pompiers de la zone Vesdre-Hoëgne, organisent dans ses 9 casernes, de 09h à 13h une sensibilisation à l'installation des détecteurs d'incendie. Une vente de détecteurs est également prévue, en collaboration avec la fondation des Grands brûlés

Des drames à éviter

Ces petits appareils sont obligatoires depuis 2004 mais ils n'existent toujours pas dans tous les logements. Cela pourrait pourtant éviter de nombreux drames. Pour Quentin Grégoire, commandant des pompiers de la zone Vesdre, certaines interventions auraient pu être moins graves, si des détecteurs avaient été installés : le principe du détecteur, c'est simplement de réveiller les gens qui sont dans la maison et si c'est en journée, de les alerter. Bien souvent la nuit, les personnes ne vont pas mourir de l'incendie, elles vont mourir de l'intoxication aux fumées. Et donc le détecteur va vraiment permettre de réveiller la personne et faire en sorte qu'elle puisse partir rapidement, c'est la première chose : se sauver. La deuxième chose est d'alerter les pompiers le plus vite possible, pour nous puissions éteindre rapidement l'incendie. Et effectivement, il y a certaines fois, la présence d'un simple détecteur aurait permis de sauver des vies.

Et les pompiers le constatent aussi souvent : les détecteurs sont présents dans l'habitation mais sont restés dans l'emballage. Ou la pile n'a pas été remplacée.

Avez vous installé un détecteur incendie, est il bien placé ?

Le détecteur ne doit pas être installé dans les salles de bain ou dans les cuisines, dans les pièces ou il y a de toute façon de la vapeur, sinon ils vont sonner beaucoup trop souvent. La réglementation précise que c'est minimum un détecteur par 80 mètres carrés et par niveau, poursuit Quentin Grégoire. Maintenant, chaque détecteur compte. Donc, le mieux c'est d'en placer dans chaque chambre par exemple , dans une cage d'escalier; si le feu part de la cave ou du rez-de-chaussée, les fumées montent directement et le détecteur au sommet de la cage va directement sonner et permettre aux gens dans les chambres d'entendre le signal.

Informations : dans les casernes de la zone Vesdre-Hoëgne, samedi 15 septembre, de 09h à 13h

http://www.zone-vhp.be/cms/prevention/detecteurs-de-fumee.html