MYOCENE, une start-up liégeoise invente le baromètre de la fatigue musculaire des sportifs

"C’est un peu comme quand les cyclistes disent dans un tour, j’attaque demain si j’ai les jambes. Il y a le ressenti mais avec ce système on passe de cet aspect totalement subjectif : est-ce que je suis un peu fatigué, beaucoup, pas du tout ? À vraiment une mesure objective qui permet vraiment au sportif de savoir réellement où il en est. Cet outil permet d’adapter les entraînements selon chaque sportif ou d’adapter la stratégie de course par exemple pour un directeur d’équipe", explique Pierre Rigaux, le fondateur de MYOCENE.

Pierre Rigaux n’est pas un inconnu, médecin, il a notamment créé CEFALY, un système qui permet de lutter contre la migraine. Ici, il s’adresse aux sportifs avec un dispositif basé sur des électrodes, disposées sur le muscle, le quadriceps. Le sportif s’assied, on raccorde ces électrodes à un capteur qui emprisonne la cheville et à chaque série de contractions du muscle, la jambe a tendance à se tendre, ce qui permet de mesurer la force. Les algorithmes font le reste et on obtient ainsi l’état de fatigue du muscle, s’il est à 30% par exemple après des séries d’efforts depuis plusieurs jours ou s’il est à 90% parce que reposé après une récupération.

Commercialisé depuis quelques semaines après près d’un an de mise au point et de tests, MYOCENE a déjà séduit le hockeyeur, champion du monde, John-John Dohmen ou encore le skieur belge Armand Marchand : "mais on a aussi des contacts avec un centre qui forme des élites sportives en Espagne, en France. On va aussi attaquer le marché américain", explique Jean-Yves Mignolet, le CEO de MYOCENE, "l’objectif est d’atteindre le million d’euros de chiffre d’affaires l’année prochaine avec une centaine d’appareils vendus et dans les deux ans les 80 millions d’euros car, pour l’instant, on n’a pas de concurrent."