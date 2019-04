My (Ferrières) désormais parmi les plus beaux villages de Wallonie

My est le 31ème village à être reconnu parmi les plus beaux de Wallonie - © RTBF - Olivier Thunus

L'asbl des plus beaux villages de Wallonie compte un nouveau et 31ème membre. Et ce nouveau plus beau village, c'est My, dans la commune de Ferrières, en Province de Liège. Le village où est décédé le dessinateur de BD Victor Hubinon.

Le patrimoine architectural, en pierre calcaire, constitue le principal attrait du village - © RTBF - Olivier Thunus Une allée de platane menant à une ferme-château, au centre du village un vieux tilleul au tronc fendu, un quartier ancien de bâtiments en pierre calcaire et un autre plus récent, reliés par un étroit passage évitant la traversée d'une nationale, une école de village, une aire de barbecue, c'est My, moins de 200 habitants.

Les habitants sont plutôt fiers de leur patrimoine - © RTBF - Olivier Thunus Pour les habitants, les Mytois, cette reconnaissance, c'est plutôt une bonne chose. " C’est un village où il fait bon vivre. Il y a pas mal de balades qui sont déjà fléchées. Il y a des artisans. Il y a quand même des choses à faire valoir ", explique Marie-Jeanne Chavanne. " C’est une bonne chose, je pense. Maintenant, l’avenir nous le dira. Ça va peut-être amener plus de touristes et de promeneurs. Le village a été retenu pour son caractère architectural qui est resté authentique ", précise Patrick Gilson. " On voit déjà souvent des touristes dans le village parce qu’il y a des marches Adeps et il y a des promeneurs qui reviennent se balader dans le village par la suite ", complète Jules Noël.

Le village a su préserver son authenticité - © RTBF - Olivier Thunus Le développement d'un tourisme de qualité, c'est aussi l'ambition de l'échevin du tourisme Jean-Marc Demonty : " Nous espérons élaborer pas mal de projets pour améliorer encore la qualité de vie au sein du village. Le but c’et de développer un tourisme familial, un tourisme vert. C’est un endroit qui a d’ailleurs toujours été très prisé des touristes liégeois depuis plus d’un siècle ", précise-t-il.

Autre exemple du patrimoine architectural de My - © RTBF - Olivier Thunus My, un village où même la vie villageoise ne vient pas troubler le chant des oiseaux.

