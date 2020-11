Musicien confiné: en attendant des jours meilleurs

En cette période de crise sanitaire et de confinement, tous les lieux culturels sont fermés et les spectacles déprogrammés.

A L'Orchestre Philharmonique Royal de Liège par exemple, le concert consacré au trombone qui devait avoir lieu cette semaine dans le cadre du concept "Happy Hour", s'est vu annulé pour la troisième fois. Au grand dam du tromboniste Alain Pire qui en avait conçu la programmation. " C'est vraiment un concert maudit. Trois fois il a été reporté, trois fois il a fallu réchauffer ce plat musical" et d'ajouter" la musique ça n'est pas comme le vélo, ça demande une pratique régulière. Une partition ça se travaille assidûment ".

Alain Pire est soliste de l'OPRL. Il enseigne également le trombone au Conservatoire de Liège. "Etre musicien, que ce soit en tant que professeur ou en tant que concertant, ce n'est pas un métier, c'est une manière de vivre" souligne-t-il. Alors, en cette période particulièrement morose, comment garder sa motivation et son enthousiasme? "Il faut se donner des objectifs, être imaginatif" lance Alain Pire "pour l'instant je suis en train de réenregistrer des pièces que Garret List avait eu la gentillesse d'écrire il y a une vingtaine d'années pour le quatuor de trombone de Liège. Et puis j'enseigne à distance aussi, ça me prend beaucoup de temps et d'énergie. Cela me permet d'attendre plus patiemment les jours meilleurs".

Lors du premier confinement, notre tromboniste a eu l'idée de contacter son homonyme. Un autre Alain Pire, guitariste pop-rock et chanteur celui-ci. " Je lui ai téléphoné et je lui ai proposé qu'on réalise un enregistrement ensemble, chacun chez soi. Une manière de continuer à vivre la musique, différente certes. Il a tout de suite accepté et c'était très chouette".

L'engissois se forme alors à l'académie d'Amay. Il rejoint ensuite l'OPRL comme soliste. Il devient professeur au Conservatoire de Mons tout d'abord, avant de rejoindre celui de Liège où il enseigne maintenant depuis 20 ans.

