Musée en plein air du Sart Tilman : œuvres recherchent parrains

Fondé en 1977, le Musée en plein air du Sart Tilman compte aujourd’hui plus de 110 pièces disséminées sur le campus de l’Université de Liège. Le passage des ans et les éléments naturels ne sont pas sans effet sur ces œuvres. Certaines ont plus souffert que d’autres. Le musée peut rencontrer de gros problèmes d’entretien et de restauration. Dans certains cas, des interventions, parfois lourdes, sont devenues nécessaires.

Dans ce contexte, le Musée en plein air cherche à diversifier ses sources de financement en se tournant notamment vers le grand public. Il a récemment lancé l’idée de parrainages. Il propose à tout un chacun de devenir parrain d’une œuvre en faisant un don et en participant ainsi aux coûts d’entretien et de restauration. Le musée recherche des parrains pour huit œuvres qui sont emblématiques et représentent de gros dossiers de restauration.