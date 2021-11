Muriel Targnion sur les intempéries : "L'aide régionale est immense mais Verviers arrive toujours en dernier"

"L'aide de la Région est immense mais Verviers arrive toujours en dernier. C'est en tout cas ce que disent les sinistrés", a affirmé la bourgmestre de Verviers, Muriel Targnion, lors de son audition devant la commission d'enquête parlementaire sur les inondations.

Le défilé des bourgmestres s'y est clôturé ce vendredi avec le témoignage de Muriel Targnion, en vacances au moment de la catastrophe et rentrée dare-dare du sud de la France via Barcelone et Düsseldorf.

"Je ne m'attendais pas à une aide régionale d'une telle ampleur. Et sur ce point, je suis optimiste vu les moyens dégagés pour reconstruire nos villes. Mais, et c'est surtout les sinistrés qui s'en plaignent, pourquoi Verviers est-elle toujours aidée en dernier alors qu'on rencontre déjà des difficultés socio-économiques", s'est interrogée la bourgmestre.

A lire aussi : Le collège communal verviétois refuse une commission spéciale inondations

"Toutes les communes sont aidées de la même façon: quand Limbourg ou Trooz reçoivent un million d'euros d'aide, Verviers reçoit le même montant" malgré un nombre d'habitants - 55.000 - bien plus important. "Même chose pour les déshumidificateurs que nous avons reçus après d'autres communes sinistrées. Limbourg par exemple en a obtenus 300; nous 120. C'est ça que les Verviétois ne comprennent pas", a-t-elle ajouté.

La bourgmestre - remplacée par Sophie Lambert, bourgmestre faisant fonction, jusqu'au 15 juillet en fin de soirée -, est ensuite revenue sur le déroulement de ces jours funestes de juillet. "Les experts du centre de crise provincial avaient estimé que la ville ne serait pas inondée et les zones rouges et oranges des aléas d'inondations ne concernaient qu'une quinzaine de maisons. Le 14 juillet, nous avons tout de même pris des précautions en fermant certaines rues. Mais ce jour-là, la situation n'était absolument pas dramatique; il n'y avait pas d'inondations, à part quelques rues et fonds de jardin. La phase provinciale ne nous concernait d'ailleurs pas", a-t-elle expliqué.

La situation dérape toutefois dans la nuit et le 15 juillet, la ville - malgré l'effet vallée qui aurait dû la protéger - est submergée. "C'est ce qu'il s'est passé au barrage durant la nuit qui a provoqué les inondations", a insisté Muriel Targnion. "La veille, nous n'aurions jamais pu imaginer cette situation alors que la Vesdre n'avait jamais débordé comme ça", a-t-elle encore dit.

Finalement, plus de 5.100 maisons seront sinistrées. Aujourd'hui, la moitié des personnes touchées n'ont toujours pas rencontré d'expert mandaté par les assurances, a encore pointé Muriel Targnion. "Plus de 5.000 dossiers ont été ouverts à Verviers. Je comprends que c'est compliqué mais sans expert, pas de remboursement et donc pas de travaux", a-t-elle enfin regretté.

Il faut rendre les choses plus lisibles afin que chacun, dans la chaîne d'intervention, sache ce qu'il doit faire

À l'issue de son audition, les parlementaires ont réentendu Sylvie Marique, secrétaire générale du Service publique de Wallonie et commissaire spéciale à la reconstruction. Elle avait déjà été auditionnée au début du mois de septembre pour un exposé essentiellement théorique qui avait finalement tourné autour du rôle du centre de crise régional. "Je ne suis pas à l'aise à l'heure actuelle pour vous vous parler de recommandations. Mais il y a un message important: il faut qu'on structure parce que pour l'instant, c'est trop complexe", a-t-elle déclaré. "Il faut rendre les choses plus lisibles afin que chacun, dans la chaîne d'intervention, sache ce qu'il doit faire. Que ça ne se reproduise plus. Et si ça se reproduit, que l'on puisse apporter une réponse rapide, structurel, coordonnée et qui ne laisse personne au bord du chemin", a conclu Sylvie Marique.