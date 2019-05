Mouvement Demain : « Aux élections, notre objectif est d'avoir un élu »

Ce dimanche, nous irons voter. A côté des grands partis traditionnels, de nombreuses petites listes se présentent aux différents scrutins. Parmi elles, le mouvement « Demain ». Il est issu de la coopérative liégeoise Vega.

Lier les questions sociales et environnementales

Au cœur du programme de «Demain»: l'articulation entre les questions sociales et environnementales. Des problématiques qui doivent être liées et non pas envisagées séparément.

Un des exemples de ce type de raté, selon le mouvement Demain, c'est la façon dont on a encouragé le photovoltaïque. Didier Brissa, la tête de liste à Liège: «Pour avoir accès aux panneaux solaires, il fallait déjà pouvoir pré-financer la dépense. Ce sont plutôt les classes moyennes supérieures qui y ont eu accès, et puis qui ont été remboursées à travers les chèques sur les panneaux solaires. Or, la majorité de la problématique en Wallonie, c'est l'isolation du bâti existant. Et notamment parce que les gens, qu'ils soient locataires ou propriétaires, n'ont pas les moyens de faire l'investissement. On aurait pu mettre en place un système de tiers-investisseur public qui fasse l'investissement et permette la réalisation de ces économies d'énergie. Et donc faire ce travail d'isolation des bâtiments aurait pu en effet être un meilleur vecteur. De la même façon, pour pouvoir faire cette isolation... On sait que beaucoup de nos agriculteurs ont des difficultés aujourd'hui à joindre les deux bouts parce qu'ils sont dans des monocultures. Reconvertir une partie de l'agriculture wallonne par exemple dans la production d'isolants naturels comme le chanvre industriel aurait pu ouvrir un nouveau secteur d'activités. Combiner emploi, redéploiement économique, relocalisation et économie d'énergie. C'est un peu les modèles qu'on cherche à mettre en place, c'est-à-dire articuler plusieurs politiques ensemble vers un même objectif de transition ».

Une régie ensemblière

Selon Didier Brissa, les partis actuels ne permettent pas cette politique: «On a un peu étudié les programmes, et on voit que ce sont souvent des solutions ciblées sur une thématique mais pas du tout articulées entre elles. Pour ça, on pense qu'il faudrait notamment avoir une véritable décision en Wallonie pour avoir ce qu'on appelle chez nous une régie ensemblière, c'est-à-dire un nouveau service public qui fasse la coordination de l'ensemble des matières, de l'ensemble des ministères sur cet objectif de transition et qui puisse prendre à la fois l'aspect environnemental, l'aspect emploi, l'aspect relocalisation et l'aspect énergie renouvelable ».

Elargir l'offre permet d'élargir l'électorat

Pour la tête de liste, élargir l'offre politique de la gauche ne va pas diviser la gauche, mais va au contraire permettre d'élargir son électorat: «L'expérience que l'on tire depuis l'origine du mouvement qui est la coopérative Vega en région liégeoise, c'est qu'en élargissant l'offre politique, on a aussi élargi l'électorat de la gauche. On l'a vu en 2012, on l'a vu en 2014 et encore en 2018: le nombre d'électeurs dans la région liégeoise qui ont voté pour ces ouvertures, ces nouvelles initiatives, s'est accru. Certainement parce que la diversité des propositions s'est accrue aussi. Les gens ont donc trouvé des alternatives soit pour ne plus faire voter blanc ou ne plus faire un vote de rejet parce qu'ils ont entendu des nouvelles propositions. Je pense donc qu'au contraire, l'élargissement de l'offre à gauche renforce la gauche plutôt que de la diviser».

Un élu, mais pas seulement

Dimanche prochain, aux élections, l'objectif de «Demain» est d'avoir un élu. Mais surtout, de faire passer ses idées: «Notre objectif pour ces élections, ce serait d'avoir si possible un élu. Ce serait l'idéal. Mais c'est pouvoir surtout contaminer les autres partis avec nos propositions. Nous ne sommes pas détenteurs de nos idées, nous n'en avons pas le monopole. La meilleure chose qui puisse arriver, c'est que les projets dont nous sommes porteurs puissent être repris et concrétisés» .