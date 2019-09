"Quant à moi, j’avais décoré les murs en apposant une fourche, un râteau et quelques objets de la vie rurale, explique Joseph Andrien . Et c’est en discutant avec les personnes du comité qu’est née l’idée de créer un musée dans notre habitation".

Il y a 30 ans, Joseph Andrien et son épouse habitent une petite ferme du pays de Herve qu’ils vont tout d’abord restaurer. À cette époque, le comité des fêtes du village demande d’investir certains locaux de la maison pour les transformer en diverses cave à vin et cave à bière.

Mortier: le Musée de La Fourche et de la vie rurale fête ses 30 ans - © Tous droits réservés

Plus de 6.000 objets

La collection rassemblée par Joseph Andrien s’arrête à l’usage manuelle des objets. Il n’y a pas de traction animale ni de plastique. Au départ, Joseph Andrien a recherché des objets chez des fermiers de la région. Le problème est que les agriculteurs pensaient que c’était un marchand et Joseph a abandonné pour se tourner vers les brocantes.

Des objets atypiques

Dans l’immense collection de Joseph Andrien, il y a notamment un décor en cheveux. À l’époque on prélevait les cheveux d’un défunt et on en faisait une décoration souvenir sous verre qu’on accrochait au mur. Il y a également des objets coquins comme un pot de chambre qu’il était de tradition d’offrir à une jeune mariée. Celui exposé au musée a la particularité d’avoir un œil dessiné dans le fond du pot.