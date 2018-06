Mortier: journée portes ouvertes des compagnons de la terre

Ce dimanche, à Mortier, les Compagnons de la Terre vous proposent une visite de leurs installations sur les terrains des Cortils.

Les compagnons de la terre ce sont 580 coopérateurs qui participent à cette coopérative liégeoise basée sur l'agroécologie. Les explications d'Ariane Herman, Coordinatrice. "Les visiteurs pourront découvrir nos installations de maraîchage sous serres et en plein champs. Nous avons également planté du quinoa et du petit épeautre. L'année prochaine ce sera autre chose car nous devons varier les cultures. Nous avons également planté plus de 500 arbres fruitiers en 2017 et en 2018 donc il faut attendre encore un peu pour la récolte des fruits. Tous nos produits sont, bien entendu, certifiés bio".

Un poulailler mobile

Une troisième activité va naître sur le site des Cortils, celle des poules pondeuses. Et la particularité réside dans le fait que ces poules seront placées dans un poulailler mobile.

Ariane Herman: "Ce principe est relativement nouveau et permet aux poules de ne pas être constamment au même endroit dans leurs fientes comme dans un poulailler classique. En plus, la nourriture est plus variée car elles changent de parcelles."

À la cueillette aux légumes

La manière la plus originale et la moins cher de se procurer des légumes frais et de les cueillir soi-même à Mortier. C'est ce qui est appelé l'autocueillette. Le paiement se fait au moyen d'une tirelire. Il est d'ailleurs demandé de venir, de préférence, avec de la monnaie.

Les enfants à la fête

Les parents peuvent, sans problème, venir accompagnés de leurs enfants. Sur place, diverses activités ont été organisées pour eux. Il s'agit de ballades sur un cheval de trait ou sur un tracteur. Ils ont également la possibilité de confectionner un épouvantail.

Les différentes activités se déroulent autour des serres, derrière le terrain de football à Mortier.

Pour toutes les informations pratiques, rendez-vous sur la page FB "les compagnons de la terre"