"Mort aux vaches", ça vaut cinquante heures de travail (pour un gilet jaune)

Le tribunal correctionnel de Liège a prononcé son jugement dans un dossier à charge d'un militant du mouvement des gilets jaunes, considéré comme un "meneur": il a été reconnu coupable d'outrage à agent, et condamné à une peine de travail d'intérêt général.

Une condamnation légère, mais condamnation quand même

Le procureur du roi, en cours de procédure, avait abandonné une accusation plus grave, l'incitation à rébellion. L'homme doit à présent réfléchir et consulter son avocat, avant de décider d'interjeter appel ou non. Le paradoxe, dans cette affaire, c'est qu'aucun policier ne s'est plaint des propos tenus. Il ne s'agit pas d'une injure envers une personne précise, mais d'une déclaration sur un réseau social, au cours d'un blocage de dépôt pétrolier.