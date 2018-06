Mont Mosan à Huy: naissance de deux bébés manchot et un bébé phoque

Naissances un peu particulières au parc d'attraction et animalier de Huy, le Mont Mosan. Deux bébés manchot et un bébé phoque ont vu le jour. C'est un petit événement sur place, puisqu'on n'assiste en moyenne qu'à quatre ou cinq naissances par an, tous animaux confondus. C'est aussi l'occasion pour quelques élèves déjà en congé d'aller observer de tout près les nouveaux-nés.

Le Mont Mosan fait le plein ce lundi. Près de 1000 enfants bientôt en vacances s'amusent dans ce parc d'attraction situé sur les hauteurs de Huy. Une nouveauté depuis la nuit de jeudi à vendredi dernier, Torpille, un phoque de 17 ans a donné naissance à une petite femelle. Pour l'instant, tout va bien pour elle, précise Sarah Witemaekers, soigneuse animalière: "Tout se passe très bien, la petite mange très bien. La maman mange, elle, un peu moins car depuis la naissance du bébé, elle n'a pas trop d'appétit mais aussi non, tout va bien. On insiste un petit peu mais si elle ne veut pas manger, on lui laisse deux, trois poissons dans son bassin". Dans deux mois, le bébé phoque sera sevré. "On commencera le gavage et on lui donnera des petites portions de poissons et un mois après, elle mangera toute seule. Elle n'aura plus besoin du tout de sa maman et commencera à manger des grands poissons. On la mettra avec les autres mâles et tout se passera bien" explique Sarah Witemaekers.

Des enfants de l'école Saint-Marie de Ramioul étaient présents au Mont Mosan ce matin. Ils sont émerveillés. "Il est mignon et quand il nous regarde avec ses yeux, on dirait qu'il est tout gentil, j'ai presqu'envie de le caresser même" dit un petit élève. "Ses moustaches, c'est vraiment trop beau, j'ai envie de le caresser, d'être avec lui un petit moment" ajoute un autre enfant.

Deux manchots sont également nés au Mont Mosan. "C'est une vie en communauté, il y a des mâles, des femelles, il y a des couples qui se forment et des bébés à venir" dit Sarah Witemaekers. Ce n'est donc pas terminé, une tortue vient de pondre sept oeufs, c'est une première pour le Mont Mosan. Jean-Marc Vanberg, le directeur du Mont Mosan, explique: "On ne savait pas trop, on a téléphoné à un spécialiste qui nous a un peu guidés. Là, maintenant, on a pris les sept oeufs, on les a déterrés, on les a réenterrés dans un terrarium, on les a mis à une température de 30 degrés et on va attendre à peu près 75 jours qu'il y ait l'incubation et on espère avoir des petits. On ne peut pas les voir car ils sont légèrement enterrés".

Les prénoms de tous ces nouveaux-nés ne sont pas encore choisis. Le Mont Mosan attend vos propositions.