Monsieur Choc : troisième volet

Le retour de monsieur Choc en librairie. La troisième partie des Fantômes de Knightgrave vient de sortir. Cette trilogie raconte comment l'ennemi récurrent de Tif et Tondu a basculé du côté du crime. C'est à la demande du dessinateur Eric Maltaite que liégeois Stephan Colman a écrit cette histoire.

"J'ai toujours été intéressé par les méchants"

"Eric Maltaite voulait dessiner une BD qui utiliserait le personnage de monsieur Choc, l'adversaire de Tif et Tondu, qui avait été créé graphiquement par son père, le dessinateur Will. Et moi, ça m'intéressait de raconter cette histoire. J'ai toujours été intéressé par les méchants. Parce que quand on évoque un personnage qui a basculé dans le crime, il y a toujours des choses à creuser. On est plus attiré par les aspérités.

Reprendre monsieur Choc, c'est un rêve pour un scénariste qui est aussi un lecteur de bandes dessinées : "L'enfant que j'étais a dévoré tous les Tif et Tondu" raconte Stephan Colman. "J'étais impressionné par ce personnage de méchant, par son élégance, sa silhouette, son fume-cigarettes, son heaume de chevalier. Dans cette histoire, je raconte le cheminement d'un personnage, jusqu'à ce qu'il devienne un criminel commandé par le mal.

La rencontre avec Tif et Tondu

"Le tryptique traverse plusieurs époques, de 1917 à 1955. Ca se passe en Angleterre, en France, en Turquie, en Allemagne, jusqu'à ce que le personnage prenne la décision de devenir monsieur Choc. Je le raccroche à Tif et Tondu à la presque fin de ce troisième épisode. La dernière fois qu'on le voit dans le tome 3, c'est au moment précis où il rencontre Tif et Tondu pour la première fois dans La main blanche.

"Il y a 1800 dessins, qui n'ont pas tous été faciles à réaliser, loin de là. Et Eric s'en est très bien sorti. C'est une BD qui est très fidèle aux éléments historiques et aux lieux. Ce n'était pas facile pour un dessinateur. Il a dû s'appuyer sur beaucoup de documentation. Et il y a partout des images qui sont franchement impressionnantes."