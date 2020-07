Monsieur Camp veille au respect des règles Covid-19 et à Stavelot, ça se passe bien

De nombreux camps scouts sont en cours actuellement, des camps qui cette année doivent respecter un certain nombre de règles liées au coronavirus.

Certaines communes qui les accueillent se sont dotées d’un monsieur ou madame camp. Souvent un étudiant chargé de faire l’interface entre les animateurs, la commune et les propriétaires de salles et champs. Parmi leur rôle cette fois, s’assurer que les nouvelles règles de prévention sont bien suivies. Et à Stavelot en tout cas, c’est bien le cas, comme a pu le constater Monsieur Camp chez les louvettes de Plainevaux, en camp à Masta.

" Concernant les activités, n’oubliez pas que les hikes sont interdits ". " Oui, la fédération nous l’a rappelé plusieurs fois ". Pour sa deuxième année dans cette fonction, Mathieu Lemaire, le Monsieur Camp de Stavelot, a lui aussi dû adapter ses recommandations pour la quarantaine de camps qui s’implanteront cet été dans la commune. " Jusqu’ici, on a eu une petite quinzaine de camps. Il y en a une dizaine qui va arriver cette semaine, et jusqu’ici ça se passe très bien. Je vois que les animateurs font très attention à ce qu’ils font comme activités. De ce que je vois, il n’y a pas de problème. On n’a pas encore eu d’écho de point négatif sur les camps qui se sont déjà déroulés ", témoigne-t-il.

Les animateurs sont les garants du respect des règles et pour Romane Gérard, l’Akela des louvettes de Plainevaux, c’est au fond asse facile : " Déjà à l’arrivée, les parents n’ont pas pu entrer dans le gîte. Nous avions aussi du désinfectant pour les mains des louvettes et pour les valises. On leur demande de se laver les mains avant et après chaque activité, avant et après chaque repas, et après avoir été aux toilettes. On leur répète tout le temps et ce n’est pas encore trop dérangeant. Elles s’habituent vite ", confirme-t-elle.

Des camps qui restent dans leur bulle. Interdiction d’entrer à l’intérieur pour les visiteurs.