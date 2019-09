Mons-lez-Liège : à 83 ans, Gerda la coiffeuse n'entend pas raccrocher ses ciseaux

Patronne à 17 ans à peine

des fauteuils de soixante ans - © rtbf

"J’aimais déjà bien coiffer quand j’étais petite, je suis devenue coiffeuse. J’ai commencé comme aidante dans un salon à Anvers puis ma patronne a arrêté et j’ai repris le salon. J’ai travaillé 5 ans et puis je me suis mariée et je suis venue habiter en Wallonie". C’est pour l’amour d’un bel Italien que Gerda Willaert a emménagé à Mons-lez-Liège sur les hauteurs de Flémalle où elle a ouvert un autre salon. En une soixantaine d’années, le salon Fontana n’a pas beaucoup changé : "les fauteuils sont toujours d’époque. Ils ne sont pas abîmés, ils sont solides. Une antiquaire m’a déjà dit qu’elle serait intéressée quand j’arrêterai." Mais ce n’est pas pour demain "j’aime bien les gens, j’aime bien parler, j’aime bien coiffer et j’ai encore beaucoup de clientes ".

Chez Gerda, ce sont des clientes plus âgées comme Danièle : "les jeunes ne font plus de mise en plis, elles font des brushings mais ça ne tient pas aussi bien !". Jacqueline aussi est une fidèle : "je ne raterais pas un vendredi". Et sa coiffeuse préférée de confier : " je lui ai fait la coiffure à la Marilyn Monroe pendant des années et puis j’en ai eu assez, j’ai coupé, c’était plus à la mode !". C’est que Gerda a un caractère bien trempé, c’est d’ailleurs pour cela qu’elle a toujours refusé d’avoir du personnel :" elle n’aurait pas été assez vite, elle n’aurait pas fait à ma manière".