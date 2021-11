Moins de temps d’attente et plus d’ergonomie : les urgences du CHR de Verviers se modernisent

Les urgences du CHR de Verviers avaient besoin d’un sérieux lifting. Maintenant terminé, il apportera de nombreux avantages.



Le service des urgences du CHR de Verviers a fait peau neuve. Après de longues années de travaux, 2500 m² de nouveaux espaces ont été inaugurés ce lundi. Pour un budget de 14 millions d'euros, la superficie des urgences a triplé, offrant plus de modernité, d'ergonomie et de rapidité au personnel pour soigner les patients. On va réduire le délai entre l’inscription du patient, son tri par l’infirmier et la prise en charge par le médecin

Stéphane Lefebvre, directeur général : "C’est un accueil nettement plus modernisé et un bien-être incomparable par rapport à la situation actuelle puisque les espaces sont plus grands, plus modernes, plus lumineux et plus aérés. En fait, tout est aussi beaucoup plus ergonomique pour faciliter le travail du personnel".

3 images Ces nouveaux espaces et ce nouveau matériel offrent plus d'ergonomie et de rapidité au personnel pour soigner les patients. © CHR Verviers

Les urgences comme vitrine de l'hôpital

Ces travaux étaient nécessaires, tant pour le personnel soignant que pour le nombre de patients. "40 % des hospitalisations à l’hôpital passent au départ par les urgences. Il y a donc plus de 130 patients par jour qui passent par cette vitrine, par cette porte d’entrée si je peux dire", ajoute le directeur général de cet hôpital.

Nouveaux espaces et nouveau matériel : les petits plats ont été mis dans les grands. La volonté du CHR de Verviers est de garder sa place de leader dans l’est du pays. "On est la référence notamment pour les urgences. On a un P.I.T. On a un SMUR. Et donc on se devait, je dirais, d’assumer le statut de plus gros hôpital de l’arrondissement", étaye Stéphane Lefebvre.

3 images 2500 m² de nouveaux espaces ont été inaugurés après des années de travaux. © CHR Verviers

Une nouvelle manière de fonctionner

Une nouvelle manière de travailler sera également mise en place, sous forme de filières, comme l’explique le docteur Olivier Louis, chef du service des urgences : "Il y aura des filières à la fois pour les patients ambulants, c’est-à-dire debout et des filières pour les patients couchés. Et la grande nouveauté, c’est une filière qu’on appelle le RME. C’est un anglicisme qui veut dire "rapid medical evaluation". C'est-à-dire qu'on va réduire le délai entre l’inscription du patient, son tri par l’infirmier et la prise en charge par le médecin".

Ces nouvelles installations accueilleront les patients dès ce mercredi.