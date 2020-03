Moins de lettres, plus de paquets : bpost passe à la distribution alternée

Le 16 mars prochain, bpost passera à un modèle de distribution alternée partout en Belgique. Pierre De Lit, responsable des opérations pour la Belgique de bpost, explique : " L’objectif de ce modèle de distribution alternée c’est de nous adapter à l’évolution de notre société, une société qui se numérise et dans laquelle le volume des courriers traditionnels descend fortement et le volume du paquet augmente fortement. "

Prioritaires ou moins prioritaires

Pierre De Lit poursuit : " Le facteur continue à être au rendez-vous. En fait, nous allons avoir un réseau qui va fonctionner sur base d’une priorité définie par les clients. Pour les produits dits prioritaires, donc vos envois prioritaires, les paquets, les recommandés, les journaux, les périodiques hebdomadaires, nous continuons à passer tous les jours. Et puis, il y a une catégorie de produits moins prioritaires pour lesquels nous passerons deux fois par semaine. Pour la distribution des paquets, rien ne change, nous distribuons les paquets six jours sur sept. " Et même sept jours sur sept dans les régions où c’est déjà le cas.

Le paiement des pensions sera-t-il impacté ? " Pour le paiement des pensions, et de manière générale pour l’ensemble des engagements sociétaux de bpost et l’ensemble des services que nous rendons à l’Etat par le biais de notre contrat de gestion, rien ne change dans le cadre de ce modèle. ", répond le responsable des opérations.

Des facteurs toujours présents au quotidien

Vis-à-vis des facteurs, bpost a pris trois engagements importants : " Le premier : chaque facteur garde son régime de travail. Chaque facteur conserve son salaire. Et en même temps, au moment du lancement du modèle, chaque facteur conserve sa tournée. Donc, nos facteurs vont faire leurs tournées de manière différente, par contre chaque facteur garde sa tournée au lancement du modèle de distribution alternée. Le public va continuer à voir journellement son facteur dans les rues. "

Dans les centres de tri, une seule adaptation est nécessaire. " C’est de faire de la place pour des espaces de stockage. Puisque nous livrons le produit en fonction de la priorité demandée par nos clients, le produit qui est moins prioritaire est stocké temporairement dans les centres de tri. ", explique Pierre De Lit.

Une réorganisation de la distribution des dépliants publicitaires est déjà de mise depuis ce 2 mars.