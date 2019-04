Moins de bancs à la gare des Guillemins

Il y a moins de bancs dans la gare des Guillemins. Ceux qui avaient été installés dans le travel center ont été enlevés récemment. Ils étaient surtout utilisés par les sans-abri.

Le travel center de la gare des Guillemins, c'est cet espace situé à deux pas de l'entrée principale. On peut y acheter son ticket via de nombreux distributeurs. Et jusqu' il y a peu, on pouvait aussi s'y asseoir. Mais ce n'est plus le cas. Les bancs ont été retirés.

Interrogée, la SNCB nous a d'abord répondu que ces bancs ne rencontraient pas la demande de la clientèle. Avant d'être plus franche : les bancs étaient constamment squattés par les sans-abri. Un constat confirmé par plusieurs voyageurs.

Une vingtaine de sans-abri au quotidien dans la gare

La SNCB fait preuve d'une relative tolérance à l'égard des sans abri, mais surtout pendant le Plan Grand Froid. Celui-ci s'est achevé fin mars. Mais quelle que soit la météo, la présence des SDF dans la gare est une question permanente : entre 15 et 20 sans-abri fréquentent ou dorment chaque jour dans la gare. Comme nous le confirme le Relais social, ce sont des personnes qui refusent généralement l'aide ou l'hébergement de nuit dans un centre d'accueil, des personnes calmes mais pour qui l'accompagnement social est difficile à mettre en place.