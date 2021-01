Moins d'abandons, plus d'adoptions, le constat de la SPA avec la crise du coronavirus

La crise de la Covid semble avoir eu un effet sur les abandons et les adoptions d’animaux. Les abandons sont en diminution, les adoptions en augmentation. C’est le constat dressé à la Société protectrice des animaux tant à Liège qu’à Verviers.

Environ 25% d’abandons en moins, et une majorité des animaux entrant qui trouvent un nouveau maître. C’est le constat que dresse Annick Denooz, employée à la SPA de Verviers : "Au niveau des abandons, on a été un peu plus calme, et par rapport aux adoptions, à chaque fois qu’on a eu des mises à l’adoption, ils sont relativement bien partis", explique-t-elle.

Même constat pour Fabrice Renard, inspecteur principal à la SPA de Liège et responsable du refuge Animal sans toit, de Faimes. Une situation qu’il explique par la crise de la Covid : "C’est le manque de présence du maître qui pose souvent problème dans une relation homme-animal, ce qui fait que l’animal est nerveux, qu’il a tendance à détruire parce qu’il n’a pas suffisamment d’exercice, tendance à aboyer. Toutes ces choses-là, on remarque qu’actuellement, comme on est beaucoup plus chez soi, ça ne cause plus trop de problèmes. On a donc moins d’abandons d’animaux. A contrario, on a aussi plus d’adoptions car les gens sont chez eux, ils ont plus de temps à consacrer à un animal et c’est là qu’ils se décident à adopter", constate-t-il.

Quant à Maureen Dubois, elle n’a pas hésité à adopter : "Mon autre chat à la maison vient de perdre son copain. Il n’était plus très bien, et donc j’ai fait le choix d’adopter Japette, qui a la même maladie que mon autre chat et qui sera heureuse avec", affirme-t-elle.

Des adoptions sur rendez-vous, mesures covid obligent.