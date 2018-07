Moha: soirée insolite dans les vestiges du château

Ce samedi à partir de 20h00 le château de Moha sert de décor à une soirée contée au clair de la lune.

Cette soirée animée a lieu dans les vestiges de ce château du 11e siècle qu'un groupe de passionnés entretien au jour le jour. Comme l'explique Fanny Dominique, la coordinatrice du château. "Aujourd'hui il ne reste plus que des vestiges du château. Et pourtant, entre le 11e et le 14e siècle, c'était une importante fortification qui a tout d'abord abrité la seigneurie des comtes de Moha ensuite ce fût une des propriétés du Prince Evêque de Liège. Un de nos gros pôle d'activité est la préservation des pierres, des maçonneries ainsi que la végétation environnante. Il s'agit d'un entretien permanent pour sauvegarder la biodiversité du site".

Au clair de la lune

Samedi à partir de 20h00 une balade a lieu au château, elle s'intitule "un petit tour autour du fil". Il s'agit d'une promenade sensorielle autour du fil et du textiles. Des conteuses seront également présentes pour raconter des histoires dont le thème est la nuit. Et pour clôturer cette soirée, Raoul, équipé de ses télescopes vous propose d'observer le ciel étoilé.

Réservation via le site :https://chateaumoha.be/agenda