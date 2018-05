Moha: inauguration du plus grand champ de panneaux photovoltaïques de Wallonie

Le plus grand champ de panneaux photovoltaïques de Wallonie a été inauguré aujourd'hui à Moha en province de Liège. 13 200 panneaux ont été installées dans une prairie de 5 hectares. C'est la société Carmeuse qui exploite l'installation pour alimenter l'usine de sa carrière de calcaire située à 2 kilomètres. L'entreprise est spécialisée dans la production de chaux. Par an, les panneaux produisent 3,57 gigawatts/heure, ce qui représente environ 20% de l'électricité utilisée en journée par l'usine. L'investissement s'élève à 3,8 millions d'euros. Un projet mis au point par Perpetum, une société spécialisée en énergie renouvelable industrielle.

Jérôme Flament - © Erik Dagonnier

Jérôme Flament, son directeur commercial s’en réjouit : " Il s’agit du plus grand champ photovoltaïque en service à ce jour à l’échelle de la Wallonie. Comme cette carrière et cette cimenterie fonctionnent 7 jours sur 7 et 24h sur 24h, l’autre particularité de ce champ, c’est que l’intégralité de la production sera consommée par la carrière qui l’alimentent. Les carrières sont des grands consommateurs d’énergie et disposent d’une surface de terrain disponible importante. "