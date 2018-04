Moha : Gertrude sera de sortie aux Fêtes de la Neuvaine

Les fêtes de la Neuvaine sont une tradition à Moha, dans la commune de Wanze. Petite nouveauté cette année, les Faucons Rouges de Wanze ont décidé de mettre à l’honneur Gertrude de Moha. Les jeunes en stages se sont donc plongés dans l’histoire du château et de l’époque pour être le plus réaliste possible. Ils ont cependant dû faire appel à leur imagination pour inventer Gertrude, puisqu’il n’existe aucune représentation de la figure historique locale. Le résultat : une impressionnante statue de 4m50 de haut. Elle sera présentée lors du Cortège des Géants du jeudi 10 mai. Trop lourde pour être portée, la géante sera placée sur une structure en bois à roulette. Les enfants la pousseront depuis l’intérieur de la structure, sous les jupons de Gertrude.

Le personnage n’a pas été choisi au hasard. Gertrude a une place importante dans l’histoire locale. Fille du Comte Albert III de Moha, elle est la dernière Comtesse de Moha. Elle a vécu au 13ème siècle et meurt à l’âge 19 ans. Elle a été mariée trois fois, mais sans jamais consommer le mariage. Sa mort prématurée a entraîné une guerre de succession entre Henri de Brabant et le Prince-Evêque de Liège, Hugues de Pierrepont. Celui-ci finira par prendre possession de Moha en 1225.

Cette année, les Fêtes auront lieu du 5 au 13 mai dans tout le village de Moha.