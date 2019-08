Modave : pas d'inquiétude cette année pour l'école communale

Tous les ans, à l’école de Modave, les membres de l’établissement scolaire se demandent s’il y aura plus de douze élèves. Cette année, pas d’inquiétude pour la petite école communale. Il y a treize inscriptions en maternelle tout comme en primaire. L’école de Modave a donc juste assez d’élèves pour rester ouverte.

"L’année dernière, on n’avait pas assez d’élèves pour rester ouvert. On était en sursit donc on aurait pu fermer si ça continuait cette année. Mais cette année ça va mieux, on va pouvoir rester ouvert", explique Madame Lise, une institutrice. D’après Madame Catherine, c’est grâce aux portes ouvertes que le nombre minimum d’inscription est atteint : "Aux portes ouvertes, on a eu deux inscriptions et c’est ça qui nous a sauvés pour cette année".

Cette petite école communale ne souhaite pas en faire une grosse école de village. Elle mise sur la proximité. "La limite c’est douze élèves. En dessous, c’est le sursit. Voilà 30 ans que je suis ici, et voilà 30 ans qu’on compte", raconte Rina Porcelli, la directrice de l’école de Modave.

Cette année en tout cas, cette école va simplement ouvrir ses grilles à ses 26 élèves.