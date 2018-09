Modave: oser la continuité, ou changer pour un retour à la tradition ?

Empêcher le retour des socialistes !

C'est apparemment l'objectif majeur de la bourgmestre Jeanne Defays. Elle a conquis le pouvoir voici six ans, et elle entend poursuivre. Il faut dire qu'elle estime que sa majorité -courte: d'un siège- a réalisé l'essentiel de ses projets, et que la santé financière de la commune est bonne. Signe de cette autosatisfaction: sur sa liste Ose, moins d'un candidat sur trois est novice. Son programme s'inscrit dans la continuité, sans originalité, sauf dans quelques détails, comme la création d'un conseil des adolescents, ou encore l'utilisation des églises pour des activités culturelles. La majorité semble en mesure de rempiler, même si elle a connu l'un ou l'autre turbulence, en cours de législature. Mais ce n'est pas grand chose à côté des déchirements dans l'opposition...

Et c'est peut-être là, paradoxalement, le danger. Une recomposition du paysage politique local est intervenue, cette année, puisque deux formations "nouvelles" participent au scrutin: une Union Citoyenne, rassemblée autour de Serge Robert, un ex-camarade en rupture de parti, et le groupe Projets et Ouverture, dont la charte, aux accents progressistes, insiste sur les valeurs de solidarité et de libertés, avec pour ligne directrice de privilégier l'associatif par rapport au politique. Parmi ses priorités, une administration 2.0, et des technologies et des connections performantes pour assurer un meilleur contact avec les habitants.

Le jeu se joue donc désormais vraiment à trois. Et il est donc devenu plus ardu de décrocher directement une majorité de sièges. Les modaviens risquent fort de renouer avec les soirées électorales à suspens, lorsque tractations en coulisses et signatures de coalitions constituent des passages obligés pour savoir qui, réellement, a gagné.