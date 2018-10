Modave: OSE conserve sa courte majorité, la bourgmestre sortante n'a que le troisième score de la liste

A Modave, la liste OSE, au pouvoir depuis 6 ans, a recueilli 46,78%, donc un peu moins que les 49,28% obtenu en 2012. En termes de sièges, l'impact est nul: OSE conserve ses 8 sièges, sur les 15 à pourvoir. Mais au niveau des voix de préférence engrangées par les candidats d'OSE, c'est le premier échevin sortant Eric Thomas qui, alors qu'il poussait la liste, arrive en tête avec 647 voix. Derrière lui, avec 606 voix, on trouve Bruno Dal Molin, autre échevin sortant et positionné en deuxième place sur la liste. La bourgmestre actuelle et tête de liste OSE, Jeanne Defays, n'arrive que troisième avec 601 voix de préférence. Il y a 6 ans, Jeanne Defays n'avait devancé Eric Thomas que d'une voix. Cette fois, c'est donc Eric Thomas qui ceindra l'écharpe mayorale.

Il faut noter que le meilleur score personnel à Modave est dans l'absolu celui réalisé par Pierre Crochet qui emmenait la liste progressiste POM. Il a obtenu 736 voix de préférence. Sa liste décroche 6 sièges, avec 40,85%.

Enfin, l'Union Citoyenne de l'ex-socialiste Serge Robert obtient 1 siège (12,37%).