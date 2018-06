Modave: inauguration d'une éolienne citoyenne

Un parc éolien vient d'être inauguré à Modave, près de Huy. La commune a mis sur la table 350.000 euros et les habitants ont eux aussi investi 300.000 euros. Ils sont donc propriétaires de cette éolienne.

Un site idéal

A Modave, le lieu-dit "Les Trinitaires" intéressait fortement les partenaires du projet car la situation est idéale pour ces cinq nouvelles éoliennes. Elmar Knauf, chef de projet Engie Electrabel explique: "Ici, on est avec des machines de 5,2 mégawatt , on a cinq machines sur le parc ce qui va représenter de la production pour 10.000 ménages. Donc, ça représente concrètement 33.000 mégawatt/heure annuellement de production".

Une éolienne citoyenne

Une des cinq éoliennes sera exploitée par Eole Modave. 80 collaborateurs ont mis sur la table 300.000 euros. Patrick Jolet, un des coopérateurs, explique sa démarche: "J'essaye d'avoir un comportement responsable vis-à-vis de la planète et de diminuer les consommations de fuel, diminuer les consommations d'énergie fossile et par ce fait-là, prendre l'éolienne ou le photovoltaïque puisque je suis aussi en photovoltaïque".

Un retour sur investissement

D'après les calculs, l'investissement va porter ses fruits. Eric Thomas, premier échevin de la commune de Modave et président du Conseil d'Administration de la coopérative Eole Modave, explique: "Une part coûte 250 euros et donc le coopérateur qui va investir 250 euros aura un retour financier net de 10,50 euros sur sa part. Il continuera à recevoir sa facture d'électricité et il continuera à payer sa facture puisque, pour l'éolienne comme pour les panneaux photovoltaïques, l'électricité produite est réingestée dans le réseau et ne viendra pas diminuer la facture des habitants de la commune de Modave".

Le citoyen partenaire

Quand un projet éolien est déposé, il s'accompagne à chaque fois d'une levée de boucliers. Modave est l'exception. Jean-Luc Crucke, ministre wallon de l'Energie, explique: "Vous ne pouvez asseoir l'éolien sur les territoires wallons que si vous avez une acceptation chez le citoyen. En d'autres termes, si lui-même peut investir et comprendre tous les maillons et être certain que ça ne part pas en terme de bénéfice à l'extérieur mais qu'il participe également au bénéfice".

Ce vendredi après-midi, les écoles et les riverains visiteront les installations.