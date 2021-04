Mobilisation de l’Horeca, au passage de Liège-Bastogne-Liège

" Notre course à la réouverture n’est pas un sprint classique ". Banderoles à la main, ils s’étaient d’abord postés dans le centre d’Aywaille. Un peu plus tard, ils ont installé une terrasse de café factice, au pied de la célèbre côte de la Redoute. Deux endroits stratégiques, sur le tracé de la Doyenne, en plein dans le champ des caméras.

Par cette action, les professionnels de l’Horeca voulaient évidemment exprimer une nouvelle fois, et dans le calme, leur désarroi. La mobilisation était prévue avant le dernier comité de concertation de vendredi. Mais les mesures annoncées n’ont en rien apaisé leurs inquiétudes. " Nos terrasses sont vides, nos assiettes aussi. Beaucoup ont déjà mis leur commerce à vendre, ce qui est inacceptable ", se désole Jack Maquinay le patron de la brasserie Le Privilège à Aywaille.

Ce qui anime ces restaurateurs et tenancier de cafés, c’est aussi un profond sentiment d’injustice. " Après le premier confinement, au moment de la réouverture nous avons investi dans des panneaux plexiglas, de nouvelles tables, du gel. On a mis beaucoup de choses en place en espérant pouvoir travailler. Nous avons pu travailler un court moment et puis on a dû refermer ", se souvient Jack Maquinay, amer.

Une réouverture des terrasses est annoncée pour le 8 mai. Un dispositif loin de satisfaire les restaurateurs présents. " Ça va à l’encontre du bon sens ", dénonce Jack Maquinay. " Tout le monde va se regrouper sur les terrasses. Il faudrait avoir des heures d’ouverture plus étendues et plus de place pour les clients. Et puis ceux qui n’ont pas de terrasse vont être bloqués. "