Mobilisation à Aywaille contre une usine de conditionnement de gaz

Ca gronde, dans la vallée de l'Amblève, du côté d'Aywaille. En cause : un projet qui fait des inquiets. L'entreprise Kaufmann, spécialisée dans la distribution de gaz, veut installer une usine, sur le lieu dit de Raborive, en face de la brasserie Elfik. Il s'agirait d'un site classé SEVESO, où sont utilisées des substances potentiellement dangereuses. L'enquête publique est en cours, et les riverains se mobilisent. Ce qui les dérange, c'est la localisation de ce projet. Le site est en effet surplombé par plusieurs villages : Septroux, Chambralles, Martinrive, Emblève, Rouvreux. "C'est un site entouré de zones Natura 2000, du château d'Amblève qui est une ruine de plus de 1000 ans, et d'une falaise - les tartines d'Amblève-. Donc c'est une zone qui à une esthétique particulière, appréciée des promeneurs et des villageois", précise Benjamin Ooms, un des riverains qui a lancé la mobilisation.

Actuellement, l'entreprise Kaufmann est implantée un peu plus loin, à Remouchamps. Problème : le site actuel est entouré d'habitations, ce qui suscite pas mal de crainte. Et d'ailleurs, ça fait des années que la commune d'Aywaille discute déménagement avec les responsables de l'entreprise.

Le déplacement des activités semble donc nécessaire. Mais la solution présentée aujourd'hui ne convainc pas du tout les riverains mobilisés. "Ce qui pose problème, c'est que ça reste quand même une entreprise potentiellement dangereuse, et qui va venir se nicher dans un écrin de verdure et tout près de noyaux ruraux " souligne Benjamin Ooms. "Selon nous, elle devrait être implantée dans un zoning industriel, un parc d'activités. Ca n'a pas de sens d'aller se placer là. C'est une action d'un autre temps. C'est tout à fait rétrograde par rapport à l'évolution de la société et aux valeurs des gens"

Ces riverains inquiets ont lancé une pétition en ligne. Ils ont aussi distribué un courrier type dans les boîtes aux lettres, pour inviter les habitant à se manifester lors de l'enquête publique qui se termine le 6 juillet.