Mitiku Belachew, le père de l'anneau gastrique, est décédé

Son intérêt pour la médecine, il l’avait puisé dans un drame familial : " Vers l’âge de 10 ans, j’ai perdu un frère qui avait 21 ans. J’ai toujours cherché à savoir pourquoi il était mort. On m’a dit qu’il y avait moyen d’apprendre une science qui s’appelle la médecine et peut être ainsi pouvoir expliquer pourquoi mon frère était mort ", confiait-il à Vews .

C’est un chirurgien reconnu dans le monde entier qui est décédé mercredi. Le docteur Mitiku Belachew était d’origine éthiopienne mais c’est à Liège qu’il s’est formé et à Huy qu’il a principalement exercé. C’est dans l’hôpital hutois qu’il s’est fait connaître en réalisant en 1993 la première opération au monde de placement d’un anneau gastrique pour le traitement de l’obésité. Reconnu internationalement comme le père de l’anneau gastrique, l’homme était resté modeste et son parcours fut vraiment exceptionnel.

Le Dr Belachew retournait régulièrement en Ethiopie, où il était accueilli en héros, notamment dans son village d'origine - © Tous droits réservés

C’est en Belgique qu’il effectuera l’essentiel de sa carrière, sans oublier de retourner régulièrement pratiquer son art dans son pays d’origine et sans oublier ses origines. Il a d’ailleurs créé une école dans le village où il est né et a mené divers projets humanitaires en Ethiopie et au Bénin.

C’est après avoir été interpellé par une infirmière de l’hôpital de Bavière à Liège, où il travaillait alors, qu’il s’était intéressé à la chirurgie liée à l’obésité. Cette infirmière, elle-même obèse, l’avait supplié de l’opérer, ce qu’il avait fait alors que les techniques de l’époque étaient très invasives et présentaient des risques. Il avait alors recherché une technique permettant d’opérer de manière plus sécurisante.

L’homme était resté modeste, une qualité qu’il considérait comme essentielle, avait-il confié avec humour à l’émission les Belges du bout du monde : " La qualité vraiment principale pour un être humain, pour moi, c’est la modestie. Plus on sait, plus on doit se rendre compte qu’on sait si peu finalement. Comme je dis parfois avec un peu de blagues, depuis que je suis modeste, je suis presque parfait (rires) ". Il avait d’ailleurs refusé de faire breveter son invention à son nom, regrettant l’aspect mercantile pris par certains aspects de la médecine.

Mitiku Belachew avait 78 ans.