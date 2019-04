Mithra remporte l'essenscia Innovation Award avec sa pilule contraceptive

La société liégeoise biopharmaceutique Mithra a remporté, mardi, l'essenscia Innovation Award 2019 avec Estelle, une pilule contraceptive de nouvelle génération basée sur l'hormone naturelle estetrol.

"C'est une innovation belge majeure avec un potentiel mondial", souligne essenscia, la fédération des entreprises de la chimie et des sciences de la vie. Le prix a été décerné mardi par la princesse Astrid au Palais des Académies de Bruxelles.

Estelle est la première pilule contraceptive basée sur l'estetrol (E4), une hormone naturelle produite dans le foie du fœtus durant la grossesse. Les résultats des tests sur 4.000 patientes sont sûrs et efficaces avec moins d'effets secondaires pour la femme. "C'est une pilule made in Belgium", a déclaré François Fornieri, patron de Mithra. "Elle a été développée dans notre pays et y sera produite pour être exportée dans le monde entier. C'est un potentiel 'blockbuster' avec un impact positif pour l'économie belge".

Les autres finalistes de cette édition étaient Beaulieu, Eastman, Eurogentec, Janssen Pharmaceutica et Kaneka.

Le gagnant de l'essenscia Innovation Award a remporté 30.000 euros. Les gagnants précédents étaient BASF/Emulco, Agfa Graphics et GSK.