Mithra Jazz à Liège: une jeune liégeoise prénommée Isadora

Elle n'a pas attendu sa participation à l'émission "The Voice" France pour chanter et faire de la musique. Isadora, liégeoise de 21 ans, pratique dès l'âge de sept ans, le piano classique tout d'abord. Cinq ans plus tard, elle commence des cours de chant. A dix-huit ans, elle est reçue au Conservatoire de Bruxelles où elle suit actuellement le programme très diversifié de troisième bachelier.

"Au programme figurent l'apprentissage du rythme, de la lecture, on a des dictées, un cours qui nous apprend à entraîner notre oreille. On pratique beaucoup aussi, le piano en ce qui me concerne et le chant. Si on veut progresser il faut aussi beaucoup travailler chez soi. Il y a des cours théoriques aussi comme Histoire de la musique, du jazz, Histoire comparée des Arts... J'ai vraiment choisi ce cursus parce que c'est important pour moi d'apprendre le langage musical pour vraiment devenir musicienne."

C'est dans la section jazz qu'Isadora poursuit aujourd'hui son parcours. Une section très masculine où la jeune liégeoise a réussi à se faire une place. "Ça a été un peu difficile au début de débarquer dans cette section où j'étais presque la seule fille mais je ne regrette pas mon choix. J'avais été voir auparavant en Hollande, à Rotterdam notamment, ce qui se faisait dans le domaine de la pop et j'en ai conclu qu'en optant pour la section jazz, on a une connaissance musicale beaucoup plus complète, plus ouverte. Ce qui élargit les possibilités et les horizons."

En parallèle à ses études, Isadora collabore déjà avec la maison de production bruxelloise "Back in the Dayz" qui travaille notamment avec Roméo Elvis, Caballero, Jeanjass, La Smala ou encore Todiefor. L'objectif étant bien-sûr de réaliser un projet mais pas dans la précipitation. "On prend vraiment notre temps pour faire les choses bien pour être vraiment satisfait de ce qu'on sortira" tient à préciser Isadora" donc, lentement mais sûrement."

Ce dimanche 6 mai, Isadora se produira dès 18h sur la Place Xavier Neujean, le village du festival Jazz à Liège où elle proposera plusieurs de ses compositions. Un concert gratuit.