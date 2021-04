Mithra : François Fornieri inculpé de délit d'initié, Licio D'Onofrio pas inquiété

François Fornieri a quitté peu après 19 heures ce mercredi les locaux liégeois de la police fédérale. Avec Licio D'Onofrio et Samuel Di Giovanni, il était auditionné depuis 9 heures du matin dans le cadre l’instruction ouverte en janvier de l’an dernier pour un délit d’initiés, autour de vente et achat d’actions de la société pharmaceutique Mithra. François Fornieri a été inculpé de délit d'initié, et laissé en liberté sous condition, notamment de s'abstenir de toute déclaration à la presse. Selon nos informations, Samuel Di Giovani a subi le même sort, un peu plus tard en soirée.

Pour François Fornieri, c’est la loi des séries : ses ennuis interviennent quelques semaines après son arrestation puis sa libération dans le cadre des indemnités de rétention octroyées au management de Nethys

Quant à Licio D'Onofrio, il est reparti sans même avoir été présenté au juge d'instruction, et donc sans être inculpé. Selon son avocat, il a confirmé ce qu'il a toujours dit, à savoir qu'il a investi dans Mithra comme n'importe quel particulier l'aurait fait.