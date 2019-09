Mithra annonce une augmentation de son chiffre d’affaires de 55%

Mithra c’est l’entreprise liégeoise créée par François Fornieri, l’homme au centre des reventes et rachats de filiales du groupe Nethys. Sa société s’apprête à conquérir l’Amérique.

En 20 ans, Mithra, spécialisée dans la santé féminine, n’a cessé d’évoluer. Au premier semestre 2019, elle a réalisé 55% d’augmentation de son chiffre d’affaires et, si on compare, avec le seul mois de juin 2018, c’est même une hausse de 191%.

Cotée en Bourse, Mithra s’apprête à conquérir l’Amérique avec la nouvelle génération de sa pilule contraceptive Estelle. La demande d’autorisation de commercialisation sera introduite avant la fin d’année. Ce sera l’accord le plus important conclu par la société de François Fornieri.

Les 77 millions et demi de trésorerie permettent à l’entreprise liégeoise de poursuivre ses travaux de recherche et développement.