Mini-pacemaker implanté à Liège: de nombreux avantages, mais pas encore de remboursement

Le plus petit stimulateur cardiaque au monde a été posé cette semaine avec succès sur un patient au CHR de la Citadelle à Liège. C'est une première francophone.

Un stimulateur qui a été mis au point par la firme américaine Medtronic et qui présente pas mal d'avantages.

Une première francophone

D'abord, il est tout petit. Il n'est pas plus long que le diamètre d'une pièce de deux euros. Cette miniaturisation permet de l'implanter différemment d'un stimulateur cardiaque ordinaire. Il ne faut plus de chirurgie. Il suffit de le déposer délicatement par un cathéter.

"Un pacemaker classique, c'est un boitier sous la peau, des sondes qui passent dans une veine, reliés dans le cœur avec des fils. Le pacemaker classique entraîne un certain pourcentage de risque d'infection, de lésions de la peau ou d'inconfort pour le patient, explique le Dr Jean-Manuel Herzet, responsable du programme d'implantation. Tandis qu'ici, avec ce système, on ne remarque même pas que la patient a un pacemaker, on ne le voit pas, et on n'a pas de risque d'infection ni de risque lié à une rupture d'une sonde ou d'un isolant."

Et il est tout aussi efficace : "La longévité de ce boitier est de l'ordre de dix ans. Et l'avantage de celui qu'on a implanté au CHR de Liège, c'est que ce boitier non seulement stimule le cœur, mais écoute les différents étages du cœur et permet de les resynchroniser".

Pas encore de remboursement

Le problème, pour l'instant, c'est que cette technique n'est pas encore remboursée. Chez nous en tout cas. Ici, c'est donc le CHR qui en quelque sorte a "offert" ce stimulateur au patient.

Les médecins attendent avec impatience le remboursement de ce mini pacemaker qui pourrait, à terme, être implanté sur 4 millions de patients dans le monde.