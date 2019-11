Mika et Soprano aux Francofolies de Spa 2020

Les premières têtes d'affiches aux Francofolies de Spa 2020 viennent d'être annoncées. Il s'agit de Mika et Soprano, deux artistes populaires et en concert exclusif pour cet été.

MIKA a été propulsé au-devant de la scène en 2007 avec ses tubes planétaires, " Relax, take it easy " et " Grace Kelly ", et occupe depuis une place bien à lui dans le monde de la pop. SOPRANO est l’un des précurseurs du mariage entre rap et chant et le premier rappeur français à remplir à lui seul un stade.

Les tickets sont en vente dès ce vendredi.

Plus de gratuité pour les moins de 10 ans et les plus de 70 ans

Pour 2020, les Francofolies expliquent que, pour des raisons de sécurité et de gestion des flux, il ne sera plus possible de maintenir la gratuité pour les enfants de – de 10 ans et les seniors de + de 70 ans. Des tickets à prix réduit (10 euros/jour)sont mis en vente à leur intention, uniquement sur le site web.